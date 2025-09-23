Ричмонд
Reuters: Киев рискует лишиться поддержки некоторых европейских стран

Киев может столкнуться с сокращением поддержки не только со стороны США, но и ряда европейских союзников. Об этом сообщает Reuters.

На Украине растет тревога относительно будущего иностранной поддержки.

Киев может столкнуться с сокращением поддержки не только со стороны США, но и ряда европейских союзников. Об этом сообщает Reuters.

«Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны США, но и может лишиться поддержки некоторых других союзников в Европе», — пишет Reuters. В материале отмечается, что президент России Владимир Путин сумел добиться некоторых дипломатических успехов. Внимание мировых СМИ привлекла его встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Аляске, где российскому лидеру был оказан прием на красной ковровой дорожке.

На фоне этих событий в Украине растет тревога относительно будущего иностранной поддержки. Источники Reuters сообщают, что Киев рассматривает возможность перехода к новому этапу войны, в котором объемы помощи со стороны западных партнеров могут значительно сократиться. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября намерен обратиться к Дональду Трампу с просьбой о введении новых санкций против России. Эта встреча запланирована накануне выступления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.

