Reuters: Киев рискует лишиться поддержки некоторых европейских стран

«Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны США, но и может лишиться поддержки некоторых других союзников в Европе», — пишет Reuters. В материале отмечается, что президент России Владимир Путин сумел добиться некоторых дипломатических успехов. Внимание мировых СМИ привлекла его встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Аляске, где российскому лидеру был оказан прием на красной ковровой дорожке.