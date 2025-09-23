В Самарской области задержали семью диверсантов, работавших на Киев

Вернувшись в Россию, он привлёк к преступной деятельности своего отца. На допросе они признались в подрывах газопровода и железнодорожных мостов, а также атаке на трансформаторную подстанцию нефтеперерабатывающего завода. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Рассматривается вопрос о дополнительных обвинениях в диверсии, госизмене и участии в деятельности террористической организации. Им грозит пожизненное заключение.