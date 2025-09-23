Массовые задержки и отмены авиарейсов 23 сентября: актуальная ситуация

Утром 23 сентября в крупнейших аэропортах России из-за атаки беспилотников наблюдаются массовые сбои в расписании. Отменены и задержаны десятки рейсов как на внутренних, так и на международных направлениях. URA.RU собрал актуальную информацию на 10:00 мск о ситуации в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково и других воздушных гаванях страны.