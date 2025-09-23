Ричмонд
Полиция на Камчатке пресекла канал нелегальной миграции из Узбекистана

Полиция на Камчатке пресекла схему подделки документов иностранцами.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы на Камчатке выявили и пресекли организованную схему по подделке документов, разрешающих законное пребывание иностранных граждан на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Как сообщается, при проведении проверки документов для продления разрешений на работу девять граждан Узбекистана в возрасте от 23 до 47 лет предоставили поддельные чеки-ордера об оплате патентов. Суммы фиктивных платежей варьировались от 32 до 45 тысяч рублей.

В отношении граждан Узбекистана возбуждены уголовные дела по статьям о «подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За такое правонарушение предусмотрен арест на срок до шести месяцев.

Ранее в МВД России сообщили, что за два года зафиксировано 6,5 тысяч фактов подделки документов иностранцами. Подделку документов выявляют после того, как приезжий идет получать патент.

