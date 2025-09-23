Полиция на Камчатке пресекла канал нелегальной миграции из Узбекистана

Как сообщается, при проведении проверки документов для продления разрешений на работу девять граждан Узбекистана в возрасте от 23 до 47 лет предоставили поддельные чеки-ордера об оплате патентов. Суммы фиктивных платежей варьировались от 32 до 45 тысяч рублей.