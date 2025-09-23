Малолетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на западе Москвы

— Предварительно установлено, что 23 сентября 2025 года малолетний ребенок, выпал из окна квартиры, расположенной на улице Удальцова в городе Москве. Девочка незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, — рассказали в Telegram-канале ведомства.