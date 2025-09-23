Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малолетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на западе Москвы

Малолетний ребенок пострадал в результате падения из окна квартиры дома на улице Удальцова в Москве. Несовершеннолетнюю девочку госпитализировали в медучреждение. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

Малолетний ребенок пострадал в результате падения из окна квартиры дома на улице Удальцова в Москве. Несовершеннолетнюю девочку госпитализировали в медучреждение. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— Предварительно установлено, что 23 сентября 2025 года малолетний ребенок, выпал из окна квартиры, расположенной на улице Удальцова в городе Москве. Девочка незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители начали доследственную проверку в связи с этим эпизодом. Кроме того, по факту падения девочки из окна квартиры может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о похожем случае, который произошел в поселке Воскресенское в Новой Москве. Там малолетний ребенок скончался после падения с 10-го этажа квартиры. Прокуратура подключилась к выяснению всех обстоятельств произошедшего.