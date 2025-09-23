Экс-директору сибирского Центра ФМБА ужесточили наказание за взятки

Ранее стало известно, что Кезский районный суд Удмуртии рассмотрел дело главного бухгалтера коммунального предприятия из села Дебесы. Ее признали виновной в том, что она присвоила себе больше 19 миллионов рублей. По данным следствия, с декабря 2020 года по март 2024 года 49-летняя женщина подделывала платежные документы и переводила деньги на счета своих родственников. Суд приговорил ее к трем годам и трем месяцам в колонии общего режима и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Ее банковские счета и имущество арестованы, передает RT.