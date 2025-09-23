Глава СК России взял на контроль дело по факту ДТП с маршруткой в Иркутске

Глава следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования дело по факту дорожно-транспортного происшествия с маршруткой в Иркутске на Академическом мосту утром 23 сентября. Об этом КП-Иркутск стало известно от СУ СКР.
Напомним, маршрутное такси перевернулось из-за столкновения с легковушкой. Автобус следовал по маршруту № 422 «Центральный район — СНТ Изумруд» с пассажирами. В результате аварии пострадали восемь человек. Им понадобилась помощь врачей.
ДТП привело к серьезным пробкам в обоих направлениях. Со стороны левого берега движение было практически парализовало. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».