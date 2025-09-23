Ущерб от поджога машины во Владивостоке превысил 60 миллионов рублей

В марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке сгорели 22 машины, сообщала ранее прокуратура. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По информации прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить.