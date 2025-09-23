В Башкирии задержали пьяного водителя школьного автобуса

Ночью в деревне Нукаево в Кугарчинском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя школьного автобуса. Во время общения с полицейскими от мужчины исходил запах алкоголя, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Освидетельствование показало в 1,170 мг/л алкоголя в его организме. Водителя сразу отстранили от управления. В отношении него составили материал об административном правонарушении. В салоне автобуса пассажиров не было. Транспорт забрали на штрафстоянку.
На должностных и юридических лиц, которые допустили водителя к управлению транспортным средством, возбудили административные производства.