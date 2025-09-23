Четыре человека попали в больницу после ДТП с иномаркой в Казани

В отечественном автомобиле находилось четыре пассажира, их с травмами на скорой доставили в больницу.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Сегодня утром в Казани на улице Хусаина Мавлютова, 59-летний водитель за рулем автомобиля Nissan не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада» 12-й модели, за рулем которого находился 30-летний мужчина.
В отечественном автомобиле находилось четыре пассажира, их с травмами на скорой доставили в больницу.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.