Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском аэропорту задержаны рейсы в Москву после атаки дронов

Из-за ночного закрытия Шереметьево в Уфе отменили 9 авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Уфы произошли задержки и отмены авиарейсов, связанных с Москвой. Согласно данным онлайн-табло, отменены или задержаны девять вылетов и прилетов. Причиной сбоя стало ночное закрытие столичного аэропорта Шереметьево из-за атаки беспилотников.

На текущий момент полностью отменены три рейса из Уфы в Москву и задерживается вылет еще двух. Также отменен прилет трех самолетов из столицы, а один рейс задерживается.

Помимо московского направления, сбои затронули и другие маршруты. Задерживаются вылеты из Уфы в Анталью, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск, а также прибытие рейсов из Новосибирска и Иркутска.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.