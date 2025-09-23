В уфимском аэропорту задержаны рейсы в Москву после атаки дронов

В аэропорту Уфы произошли задержки и отмены авиарейсов, связанных с Москвой. Согласно данным онлайн-табло, отменены или задержаны девять вылетов и прилетов. Причиной сбоя стало ночное закрытие столичного аэропорта Шереметьево из-за атаки беспилотников.
На текущий момент полностью отменены три рейса из Уфы в Москву и задерживается вылет еще двух. Также отменен прилет трех самолетов из столицы, а один рейс задерживается.
Помимо московского направления, сбои затронули и другие маршруты. Задерживаются вылеты из Уфы в Анталью, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск, а также прибытие рейсов из Новосибирска и Иркутска.
