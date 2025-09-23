Ричмонд
В Приднестровье пропала 15-летняя школьница: Вышла из дома и исчезла

В колледже Дарья сегодня не появлялась.

Источник: МВД Приднестровья

УВД г. Тирасполь разыскивает 15-летнюю Обада Дарью Сергеевну, проживающую в Тирасполе по улице 1 Мая. Девушка ушла из дома 22 сентября около 11 часов утра и до сих пор её местонахождение неизвестно. В колледже несовершеннолетняя сегодня не появлялась.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см, глаза голубые, волосы русые, длинные.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о Дарье Обада, позвонить на горячую линию «102», по телефонам: 0 (533) 9−35−01, 0 (778) 2−16−13 или телефону доверия МВД 0 (533) 8−15−29.