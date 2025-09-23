В Приднестровье пропала 15-летняя школьница: Вышла из дома и исчезла

УВД г. Тирасполь разыскивает 15-летнюю Обада Дарью Сергеевну, проживающую в Тирасполе по улице 1 Мая. Девушка ушла из дома 22 сентября около 11 часов утра и до сих пор её местонахождение неизвестно. В колледже несовершеннолетняя сегодня не появлялась.