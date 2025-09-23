13-летняя умерла от ОРВИ в Ленобласти

В Ленобласти 22 сентября 2025 года в экстренные службы поступило сообщение о теле 13-летней семиклассницы, обнаруженном в квартире города Светогорска.
По предварительным данным, мать девочки рассказала правоохранителям, что дочь с начала сентября была дома с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Ребенка лечили амбулаторно в течение двух недель. Online47 пишет: известно, что женщина воспитывала дочь одна, семья ранее не попадала в поле зрения полиции и органов опеки.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняют полицейские и сотрудники следственного отдела Следственного комитета по Выборгу.