13-летняя умерла от ОРВИ в Ленобласти

У девочки были диагностированы симптомы ОРВИ.

Источник: Аргументы и факты

В Ленобласти 22 сентября 2025 года в экстренные службы поступило сообщение о теле 13-летней семиклассницы, обнаруженном в квартире города Светогорска.

По предварительным данным, мать девочки рассказала правоохранителям, что дочь с начала сентября была дома с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Ребенка лечили амбулаторно в течение двух недель. Online47 пишет: известно, что женщина воспитывала дочь одна, семья ранее не попадала в поле зрения полиции и органов опеки.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют полицейские и сотрудники следственного отдела Следственного комитета по Выборгу.