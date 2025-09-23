В Братске зафиксировали три случая выхода медведей за сутки

За последние 24 часа в Братске и Братском районе зарегистрирована тревожная серия появлений бурых медведей вблизи человеческого жилья. Хищники были замечены в трёх разных локациях: на территории детского оздоровительного лагеря «Надежда», в садоводстве «Авиатор» и вблизи реки Ерничная в поселке Мамырь. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.