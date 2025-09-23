Ричмонд
В Братске зафиксировали три случая выхода медведей за сутки

Хищник вышел на территорию детского лагеря «Надежда».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последние 24 часа в Братске и Братском районе зарегистрирована тревожная серия появлений бурых медведей вблизи человеческого жилья. Хищники были замечены в трёх разных локациях: на территории детского оздоровительного лагеря «Надежда», в садоводстве «Авиатор» и вблизи реки Ерничная в поселке Мамырь. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

— В результате инцидентов никто из людей не пострадал. Полицейские совместно с охотоведами принимают меры к обеспечению безопасности граждан в местах появления медведей, — поделились правоохранители.

Правоохранители настоятельно рекомендуют жителям соблюдать предельную осторожность. При встрече с хищником категорически запрещается приближаться к нему, пытаться подкормить или снимать на телефон. Необходимо немедленно сообщать о подобных случаях по телефону 102 и предупреждать других людей об опасности.