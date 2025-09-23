Ричмонд
В аэропортах Москвы на фоне атаки БПЛА задержали и отменили свыше 200 рейсов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 200 рейсов отменено или задержано в столичных аэропортах на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщили ТАСС представители московских аэропортов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным на 10:00 мск, ранее и в ближайшие несколько часов в Шереметьеве на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 отменено. В Домодедове задержано 4 рейса, 2 отменено. Во Внукове задержано 40 рейсов, 5 перенаправлено в региональные аэропорты. В Жуковском 1 рейс задержан, 3 отменено.

Такие же цифры, согласно подсчетам ТАСС, приводятся и на онлайн-табло аэропортов мегаполиса.

Ранее в небе над столичным регионом было сбито 36 вражеских беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, 15 БПЛА уничтожили накануне вечером, еще 21 — с начала текущих суток. О пострадавших не сообщается. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, неоднократно подчеркивал Собянин в своем официальном канале в мессенджере Мax.

