В Омске задержали организатора наркосети с крупной партией синтетики

В Омске сотрудники управления по контролю за наркооборотом пресекли деятельность организованной группы. Задержаны двое местных жителей 21 и 24 лет, у которых изъято 124 грамма синтетического наркотика N-метилэфедрона.
По версии следствия, 21-летний фигурант месяц назад нашел в интернете работу оптового курьера. Он организовал целую схему: получал крупные партии наркотиков, занимался их фасовкой и распределением через сеть мелких курьеров, которых нанимал через мессенджеры. Для помощи в расфасовке он привлек своего 24-летнего знакомого.
Деньги от организаторов преступной цепи поступали на специальную банковскую карту. Половину суммы задержанный тратил на оплату услуг своих подельников, другую половину оставлял себе. Он рассчитывал, что такая многоуровневая схема обеспечит ему надежную конспирацию.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что житель Омска напал на полицейских при задержании с наркотиками.