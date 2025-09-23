В Омске задержали организатора наркосети с крупной партией синтетики

По версии следствия, 21-летний фигурант месяц назад нашел в интернете работу оптового курьера. Он организовал целую схему: получал крупные партии наркотиков, занимался их фасовкой и распределением через сеть мелких курьеров, которых нанимал через мессенджеры. Для помощи в расфасовке он привлек своего 24-летнего знакомого.