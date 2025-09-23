В Челябинской области автоледи сбила 14-летнего мопедиста с пассажиром

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Магнитогорске.
Сообщается, что 39-летняя женщина управляла Kia Rio в районе дома 10 по улице Цементной, совершая поворот, на регулируемом перекрестке допустила столкновение с мопедом, за рулем которого был 14-летний водитель, у него был 17-летний пассажир.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Его пассажир не пострадал. Оба были в мотошлемах.
Проводится административное расследование. На законного представителя подростка завели дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права).