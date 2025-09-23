13-летний «шумахер» не справился с электросамокатом и попал в больницу в Красноярском крае

13-летний подросток, управляя самокатом DIANDONGCHE мощностью 800 Вт, ехал по улице Сотниченко, но не справился с управлением и упал вместе с транспортом на дорогу.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Как выяснили полицейские, транспорт принадлежит его матери — женщина заказала самокат на маркетплейсе и разрешала сыну пользоваться им. На нее составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения.
В Госавтоинспекции напоминают, что электросамокаты высокой мощности относятся к категории скоростных транспортных средств. Для их управления необходимы водительские навыки и знание правил дорожного движения. Управлять такими устройствами можно только после обучения в автошколе и сдачи экзамена.
Полицейские настоятельно рекомендуют родителям воздержаться от покупки подобных транспортных средств детям.