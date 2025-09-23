13-летний «шумахер» не справился с электросамокатом и попал в больницу в Красноярском крае

В Госавтоинспекции напоминают, что электросамокаты высокой мощности относятся к категории скоростных транспортных средств. Для их управления необходимы водительские навыки и знание правил дорожного движения. Управлять такими устройствами можно только после обучения в автошколе и сдачи экзамена.