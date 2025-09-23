Пассажир умер при посадке на авиарейс Уфа-Иркутск

В ночь на 23 сентября при посадке на самолет рейсом Уфа — Иркутск авиакомпании Nordstar скончался пассажир. На фоне этого другому человеку стало плохо, его отстранили от полёта, пишет ИА IrkutskMedia.
В пресс-службе аэропорта Уфы подтвердили, что мужчине внезапно стало плохо. Прибывшие в воздушную гавань врачи пытались его реанимировать, но спасти жизнь пассажира не удалось. Второй человек обратился к медикам, ему оказали квалифицированную помощь, выдали справку об отстранении от полёта, и он не полетел.
Ранее агентство сообщало, что 21 февраля 2025 года умер режиссер и руководитель народного театра «Факел» Александр Иванович Кононов. Заслуженный работник культуры России скончался на 78-м году жизни. Режиссер умер во время авиаперелета из Москвы в Иркутск.