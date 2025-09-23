Пассажир умер при посадке на авиарейс Уфа-Иркутск

В пресс-службе аэропорта Уфы подтвердили, что мужчине внезапно стало плохо. Прибывшие в воздушную гавань врачи пытались его реанимировать, но спасти жизнь пассажира не удалось. Второй человек обратился к медикам, ему оказали квалифицированную помощь, выдали справку об отстранении от полёта, и он не полетел.