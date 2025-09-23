Полиция ищет хулигана, разбившего камнями автобус в Уфе

По словам заместителя генерального директора по безопасности «Башавтотранса» Владимира Хушкина, на остановке «Улица Ивана Франко» в салон с бутылкой пива в руках вошел нетрезвый пассажир и сразу начал вести себя агрессивно. Водитель, пытаясь предотвратить конфликт, попросил его выйти. Это вызвало словесную перепалку, и мужчина начал задираться. Когда водитель ненадолго вышел из автобуса и вернулся, заблокировав двери, дебошир начал швырять в транспорт все, что попадалось под руку.