Полиция ищет хулигана, разбившего камнями автобус в Уфе

Пьяный пассажир разбил стекла и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе полиция разыскивает мужчину, устроившего дебош в автобусе № 51. Инцидент произошел в районе Черниковки.

По словам заместителя генерального директора по безопасности «Башавтотранса» Владимира Хушкина, на остановке «Улица Ивана Франко» в салон с бутылкой пива в руках вошел нетрезвый пассажир и сразу начал вести себя агрессивно. Водитель, пытаясь предотвратить конфликт, попросил его выйти. Это вызвало словесную перепалку, и мужчина начал задираться. Когда водитель ненадолго вышел из автобуса и вернулся, заблокировав двери, дебошир начал швырять в транспорт все, что попадалось под руку.

Как отметил представитель перевозчика, водителю и пассажирам пришлось уворачиваться от летящих в них бутылок, камней и палок. К счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы засняли происходящее на видео и вызвали полицию, но мужчине удалось скрыться до их приезда. Предварительный ущерб оценивается в миллион рублей, поскольку автобус был новым.

В пресс-службе МВД по Башкирии подтвердили, что факт зарегистрирован в отделе полиции № 2 Уфы. Сейчас полицейские ищут дебошира.

