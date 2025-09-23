Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции туристический автобус попал в аварию, пострадали 15 человек

В Турции произошло дорожное происшествие с участием туристического автобуса и пассажирского микроавтобуса. В результате столкновения пострадали 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В турецкой Аланье утром 23 сентября столкнулись туристический автобус и пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, пострадали 15 человек, двое из которых получили тяжелые ранения. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

Среди пострадавших есть российские туристы, сообщили РИА Новости в генконсульстве. Там же добавили, что дипломаты готовы оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам.

Инцидент случился около 09:10 утра в районе Конаклы на трассе D400. По имеющейся информации, оба транспортных средства двигались в одном направлении, когда произошла авария.

На место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады скорой помощи и пожарных. Все пострадавшие были доставлены в окрестные больницы для оказания необходимой медицинской помощи.