В Турции туристический автобус попал в аварию, пострадали 15 человек

В турецкой Аланье утром 23 сентября столкнулись туристический автобус и пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, пострадали 15 человек, двое из которых получили тяжелые ранения. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.
Среди пострадавших есть российские туристы, сообщили РИА Новости в генконсульстве. Там же добавили, что дипломаты готовы оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам.
Инцидент случился около 09:10 утра в районе Конаклы на трассе D400. По имеющейся информации, оба транспортных средства двигались в одном направлении, когда произошла авария.
На место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады скорой помощи и пожарных. Все пострадавшие были доставлены в окрестные больницы для оказания необходимой медицинской помощи.