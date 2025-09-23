СКР взял на контроль дело об избиении подростков в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование конфликта с участием подростков в Уфе. Он поручил главе следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому предоставить отчет о ходе уголовного дела.
Поводом стало распространенное в социальных сетях сообщение о том, что в конфликт между группами подростков вмешались взрослые мужчины. По данным публикаций, они избили нескольких ребят, а одного из них силой затолкали в машину, где продолжили избиение. В результате этот подросток с полученными травмами был госпитализирован.
Пресс-служба республиканского СУ СК сообщила, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.
В свою очередь, в МВД по Башкирии уточнили, что все участники происшествия уже установлены и опрошены. По предварительной версии, конфликт начался с игры между подростками, а затем в ситуацию вмешались взрослые.
