Минчанин попал под следствие за реабилитацию нацизма и русофобию

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Следователи УСК по Минску расследуют уголовное дело в отношении 20-летнего минчанина, который публично, в сети Интернет оправдывал преступления нацистского режима, сообщили в СК.
Прокурор санкционировал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Как следует из материалов дела, в 2022 году минчанин, еще будучи несовершеннолетним, вступил в экстремистское формирование и в одном из Telegram-каналов публично поддерживал и оправдывал нацистскую идеологию», — сообщали в УСК по Минску.
Он обвиняется в пропаганде расового превосходства, публиковал комментарии и изображения, содержащие фашистскую символику.
«По данным следствия, он активно интересовался и восхищался атрибутикой времен нацистской Германии, участвуя в тематических Интернет-ресурсах», — отметили в УСК.
Следствие пришло к выводу, что действия свидетельствуют о положительном отношении к идеологии Гитлера, отметили в УСК.
Кроме этого, обвиняемый распространял текстовые сообщения, содержащие признаки возбуждения национальной вражды и розни в отношении лиц русской национальности.
«Минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130−1 (умышленные действия по реабилитации нацизма) и по ч. 1 ст. 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни по признаку национальной принадлежности) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сказали в УСК.
Там также отметили, что действия лиц, пытающихся реанимировать нацистскую идеологию, будут пресечены строго и в соответствии с законом.