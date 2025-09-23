Мужчина упал с четырехметрового моста в овраг в Крыму

Инцидент произошел вчера вечером в районе Ливадийской больницы. Находясь в лесу, мужчина упал с моста в овраг с высоты около четырех метров и получил серьезные травмы. Его нужно было эвакуировать из труднодоступного места к машине скорой помощи.