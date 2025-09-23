Ричмонд
Мужчина упал с четырехметрового моста в овраг в Крыму

После падения с моста он получил травмы.

Источник: МЧС Крыма/Tg

В поселке Ливадия сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» успешно провели операцию по эвакуации мужчины, который получил травмы при падении с моста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел вчера вечером в районе Ливадийской больницы. Находясь в лесу, мужчина упал с моста в овраг с высоты около четырех метров и получил серьезные травмы. Его нужно было эвакуировать из труднодоступного места к машине скорой помощи.

Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, аккуратно уложили пострадавшего на носилки и перенесли к карете скорой помощи, где передали медикам для дальнейшего оказания помощи.