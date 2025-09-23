В Челябинске хулиган выстрелил из ракетницы в лицо школьнику

Инцидент произошел в минувшее воскресенье во дворе дома по улице Южноуральской. По информации, появившейся в челябинских Telegram-каналах, банда подростков выстрелила в лицо 16-летнего парня из ракетницы. Парень сидел с девушкой на скамейке, когда к нему подошли четверо подростков, отвели его в сторону, «чтобы поговорить». Один из подростков достал ракетницу и выстрелил мальчику в лицо, что привело к ожогам и травмам.