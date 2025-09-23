В Челябинске хулиган выстрелил из ракетницы в лицо школьнику

В Челябинске полицейские проводят проверку по факту причинений телесных повреждений 16-летнему подростку. Об этом сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье во дворе дома по улице Южноуральской. По информации, появившейся в челябинских Telegram-каналах, банда подростков выстрелила в лицо 16-летнего парня из ракетницы. Парень сидел с девушкой на скамейке, когда к нему подошли четверо подростков, отвели его в сторону, «чтобы поговорить». Один из подростков достал ракетницу и выстрелил мальчику в лицо, что привело к ожогам и травмам.
«На место происшествия выезжали сотрудники полиции, которыми все участники и свидетели инцидента установлены и опрошены. Предмет, используемый при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции и направлен на экспертизу», — отметили в МВД по Челябинской области.
Установлено, что конфликт произошел между ранее знакомыми подростками, учившимися в одной школе.
Пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о принятии процессуального решения.
Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ведомстве уточнили, что стрелявшему подростку 14 лет.