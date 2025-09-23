МВД прокомментировало данные о задержании главы «дочки» «Облкоммунэнерго»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Комментарии на фоне сведений о задержании исполняющего обязанности генерального директора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Артема Носкова преждевременны, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Во вторник в местных СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге задержан глава «дочки» «Облкоммунэнерго» — АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Артем Носков.
«Комментарии по данной теме пока преждевременны, так как работа еще не завершена, и к этой теме мы вернемся, как только станет возможным, как только появятся результаты», — сказал Горелых на просьбу прокомментировать сообщения о задержании Носкова.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, 22 сентября в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве (хищение бюджетных денежных средств в рамках концессионных соглашений) «по местам жительства и работы руководителей АО “Облкоммунэнерго”, АО “Объединенная теплоснабжающая компания” проведены обыски».
«Действующий и бывший руководители Носков и [Антон] Боликов задержаны по статье 91 УПК России», — добавил собеседник, уточнив, что задержанные допрошены.
В пресс-службе «Облкоммунэнерго» воздержались от заявлений по теме задержания Носкова.
Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как поясняется в иске, с которым ознакомилось РИА Новости, надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. В иске ведомство просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО», акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО «Корпорация СТС».
Судя по картотеке гражданского дела, выдано 188 исполнительных листов, ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них — бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.
Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжил процесс по иску, ранее прошла первая часть предварительного заседания — его сделали закрытым, продлилось оно почти девять часов.
Судя по информации с сайта АО «Объединенная теплоснабжающая компания», Носков занимает пост исполняющего обязанности гендиректора.