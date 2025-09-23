МЧС объяснило появление пожарной машины возле торгового центра в Перми

Появление пожарной машины возле торгового центра в Перми объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Днём 23 сентября в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой) было опубликовано видео, снятое на правом берегу Камы. Один из жителей города заметил возле торгового центра «Спешилов» пожарную машину, стоящую на подъезде к зданию, и работника, который выходил из авто.
В ролике не было заметно задымлений или иных происшествий возле ТЦ. Позже ситуацию объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве назвали причину, по которой автомобиль экстренной службы прибыл к магазину.
«Вызов ложный», — сообщили в управлении.
Напомним, накануне пермяков встревожили сообщения о чёрном дыме, который заметили возле другого торгового центра жители Свердловского района. На опубликованном видео задымление было заметно возле ТЦ «Луч» на улице Куйбышева. В МЧС отреагировали на происшествие и объяснили жителям города, в чём оказалась причина появления дыма.