МЧС объяснило появление пожарной машины возле торгового центра в Перми

Днём 23 сентября в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с красной эмблемой) было опубликовано видео, снятое на правом берегу Камы. Один из жителей города заметил возле торгового центра «Спешилов» пожарную машину, стоящую на подъезде к зданию, и работника, который выходил из авто.