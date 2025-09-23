Ричмонд
Двухлетней девочке сломали ключицу в детском саду Краснодара

В Краснодаре двугодовалая девочка вернулась из детского сада со сломанной ключицей, что вызвало резонанс среди родителей и жителей города. Мама ребенка обвинила воспитательницу в происшествии.

Источник: Новая Кубань

Когда женщина забирала дочку, она заметила ссадины и кровоподтеки на руке. Вечером девочка пожаловалась на сильную боль. Сделанный рентген подтвердил перелом ключицы. Несмотря на травму, нянечка утверждала, что не видела ничего подозрительного, а воспитательница настаивала на том, что ребенок «ложился спать здоровым». В то же время коллега воспитательницы заявила, что девочка якобы упала с забора.

Педиатр, осматривавший ребенка, предположил, что руку могли «вывернуть» или сильно дернуть.

По факту причинения телесных повреждений ребенку уже начата доследственная проверка, сообщили в Управлении МВД Краснодара.