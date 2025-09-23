Двухлетней девочке сломали ключицу в детском саду Краснодара

Когда женщина забирала дочку, она заметила ссадины и кровоподтеки на руке. Вечером девочка пожаловалась на сильную боль. Сделанный рентген подтвердил перелом ключицы. Несмотря на травму, нянечка утверждала, что не видела ничего подозрительного, а воспитательница настаивала на том, что ребенок «ложился спать здоровым». В то же время коллега воспитательницы заявила, что девочка якобы упала с забора.



Педиатр, осматривавший ребенка, предположил, что руку могли «вывернуть» или сильно дернуть.



По факту причинения телесных повреждений ребенку уже начата доследственная проверка, сообщили в Управлении МВД Краснодара.