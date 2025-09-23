В Башкирии объявили «лишний» выходной в честь Дня Республики

В октябре жителей Башкирии ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня Республики, который отмечается 11 октября. Как уточнили в министерстве семьи, труда и соцзащиты региона, в этом году праздник выпадает на субботу.
По действующим правилам, выходной день с этой даты переносится на понедельник, 13 октября. Таким образом, отдыхать можно будет три дня подряд — с 11 по 13 октября. Кроме того, рабочая пятница, 10 октября, станет короче на один час.
В ведомстве также добавили, что для тех, кто планирует отпуск, праздник 11 октября станет приятным бонусом — этот день не включается в счет календарных дней отпуска, что автоматически увеличивает продолжительность отдыха.
