Грузовик и автобус столкнулись на улице Раевского в Нижнем Новгороде

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Источник: Время

ДТП с участием автобуса произошло у дома № 1 на улице Раевского в Нижнем Новгороде сегодня утром, 23 сентября, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальной сети.

Авария произошла около 07:45. Водитель грузового автомобиля при движении задним ходом столкнулся с автобусом маршрута № 64.

«У автобуса было разбито лобовое стекло, пострадавших среди пассажиров нет. Транспортное средство вынуждено сошло с маршрута», — рассказала Сухова.

Ранее сообщалось, что мотоцикл въехал в легковушку на Георгиевском съезде в Нижнем Новгороде.