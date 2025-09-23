Грузовик и автобус столкнулись на улице Раевского в Нижнем Новгороде

ДТП с участием автобуса произошло у дома № 1 на улице Раевского в Нижнем Новгороде сегодня утром, 23 сентября, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальной сети.