Мошенники заставили жительницу Ростовской области перевести почти 4 млн рублей

Девушка ответила, что не делала ничего подобного. Тогда собеседница пообещала помочь избежать ответственности и перевела разговор на «сотрудника службы безопасности». Мужчина в свою очередь сообщил о банковской заявке на 300 тысяч рублей, которую можно аннулировать только взяв кредит. Девушка последовала совету «специалиста» и перевела все свои средства на «безопасные счета».