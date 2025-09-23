Мошенники заставили жительницу Ростовской области перевести почти 4 млн рублей

Жительница Ростовской области потеряла почти 4 млн рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Жертвой преступления оказалась 23-летняя жительница Константиновского района. Все началось с телефонного звонка в мессенджере. Незнакомец сообщил о письме, отметив, что получить его можно будет на почте или через курьера по коду из смс.
Девушка сообщила код, а затем сама перезвонила на номер, с которого пришло сообщение. Ей ответила женщина, якобы сотрудник службы поддержки банка. Она предупредила, что из мобильного приложения звонившей пытались отправить 50 тысяч рублей человеку, находящемуся в федеральном розыске.
Девушка ответила, что не делала ничего подобного. Тогда собеседница пообещала помочь избежать ответственности и перевела разговор на «сотрудника службы безопасности». Мужчина в свою очередь сообщил о банковской заявке на 300 тысяч рублей, которую можно аннулировать только взяв кредит. Девушка последовала совету «специалиста» и перевела все свои средства на «безопасные счета».
На следующий день аферисты снова позвонили, рассказали о наблюдении спецслужб и возможном обыске, посоветовали сдать золото в ломбард и оформить кредиты в нескольких банках. Полученные деньги также были переведены на чужие счета.
На этом история не закончилась, через время жертве также сообщили, что теперь неизвестные пытаются продать ее машину. В итоге транспорт был заложен, а вырученные средства снова ушли к мошенникам.
В последний раз девушке позвонили с информацией о заявке на сумму более 2 млн рублей. Потерпевшая заняла эти деньги у знакомых и родственников и перевела. В итоге она распознала обман и обратилась в полицию. Ущерб составил 3,9 млн рублей.
По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступников ищут.
Сотрудники полиции просят всех быть внимательными и не доверять незнакомцам. Нельзя по требованию других людей сообщать коды из смс и оформлять кредиты. При любых подозрительных звонках нужно прекращать разговор и обращаться по официальному номеру организации.
Подпишись на нас в Telegram.