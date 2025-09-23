Наркотики изъяли в авто пытавшегося скрыться от погони водителя в Алматы

«22 сентября 2025 года в Медеуском районе Алматы полицейские Алматы пресекли противоправные действия водителя, проигнорировавшего законные требования полиции об остановке», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Автомобиль был блокирован, все находившиеся в нем лица задержаны. В ходе осмотра транспортного средства изъяты вещества, предположительно наркотического характера, а также приспособления для их употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Водитель, который находится за рулем в состоянии опьянения или перевозящий запрещенные вещества, представляет серьезную угрозу для окружающих. В данном случае оперативные действия наших сотрудников позволили пресечь противоправные действия и, возможно, предотвратить трагедию. Принцип неотвратимости наказания за подобные правонарушения является одним из ключевых приоритетов полиции Алматы. Мы последовательно работаем над тем, чтобы каждый нарушитель закона был привлечен к ответственности», — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.