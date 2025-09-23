Наркотики изъяли в авто пытавшегося скрыться от погони водителя в Алматы

«Водитель, который находится за рулем в состоянии опьянения или перевозящий запрещенные вещества, представляет серьезную угрозу для окружающих. В данном случае оперативные действия наших сотрудников позволили пресечь противоправные действия и, возможно, предотвратить трагедию. Принцип неотвратимости наказания за подобные правонарушения является одним из ключевых приоритетов полиции Алматы. Мы последовательно работаем над тем, чтобы каждый нарушитель закона был привлечен к ответственности», — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.