На Кубани нетрезвые мужчины устроили стрельбу в кафе

Ранее мы писали, что в Краснодаре 32-летний местный житель напугал людей игрушечным пистолетом. Подозрительного человека с оружием заметили во дворе жилого комплекса 16 сентября. На место были направлены сотрудники ППС. Они начали проверку и установили местонахождение нарушителя общественного порядка. Подозреваемого задержали. Он не смог объяснить правоохранителям мотивы, побудившие разгуливать по улице с резиновым пистолетом.