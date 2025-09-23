На Кубани нетрезвые мужчины устроили стрельбу в кафе

Силовики задержали 34-летнего краснодарца и 42-летнего жителя Тбилисского района за вооруженный конфликт в местном кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, между владельцем заведения и двумя нетрезвыми посетителями произошла словесная перепалка. Перейдя от слов к действиям, краснодарец достал травматическое оружие и выстрелил в потолок. Сотрудники кафе вызвали росгвардейцев. Агрессивных мужчин передали правоохранителям.
Травматическое оружие было изъято. Уточняется, что оно принадлежало краснодарцу на законных основаниях.
Ранее мы писали, что в Краснодаре 32-летний местный житель напугал людей игрушечным пистолетом. Подозрительного человека с оружием заметили во дворе жилого комплекса 16 сентября. На место были направлены сотрудники ППС. Они начали проверку и установили местонахождение нарушителя общественного порядка. Подозреваемого задержали. Он не смог объяснить правоохранителям мотивы, побудившие разгуливать по улице с резиновым пистолетом.