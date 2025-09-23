Пособники колл-центров Украины задержаны в Петербурге

Предварительно, в апреле злоумышленники согласились на предложение о легком заработке, выполняя указания кураторов из Украины. Они получили оборудование для подмены телефонных номеров через курьерскую службу, техника размещалась в арендованных квартирах. Жилье меняли в целях конспирации не реже раза в неделю.