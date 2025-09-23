Ричмонд
В Иркутске директор магазина оформляла сим-карты на покупателей без их ведома

Она использовала их для обналичивания денег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 28-летняя девушка оформляла сим-карты на покупателей без их ведома. Сибирячка работала директором электронно и бытовой техники. Дальше она использовала их для обналичивания денег. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции.

— Затем директор воспользовалась мессенджером, чтобы получить доступ к информационной системе, в которой собраны данные о мобильных операторах, — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Внеся ложные сведения о двух мужчинах как владельцах 15 номеров. Это привело к незаконному изменению данных и использованию этой информации для нелегальных банковских операций.

Сейчас в отношении девушки завели уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Материалы дела передали в суд.