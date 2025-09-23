В ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье пострадали жители Петербурга

По информации телеканала 78.ru, в одном из автобусов ехали петербуржцы — двое детей в возрасте 7 и 14 лет с бабушкой. В настоящий момент они госпитализированы, их состояние не уточняется.
Ранее турецкое агентство IHA сообщало, что двое из пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия сейчас работают медики и полиция.
В Генконсульстве РФ в провинции Анталья данные о произошедшем подтвердили, заявив, что поддерживают контакт с местными властями и пообещав оказать соотечественникам всю необходимую помощь.