Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает о взрывных работах в Иглинском районе Башкирии

В Башкирии предупредили о плановых взрывах около села Урман.

Источник: Комсомольская правда

На завтра, 24 сентября, в Иглинском районе Башкирии запланированы специальные мероприятия по уничтожению взрывоопасных находок. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, работы будут проводиться на испытательном полигоне близ села Урман.

Спасатели обратились к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие. Уничтожение опасных предметов будет осуществляться в рабочем режиме с 9 утра до 16 часов дня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.