МЧС предупреждает о взрывных работах в Иглинском районе Башкирии

На завтра, 24 сентября, в Иглинском районе Башкирии запланированы специальные мероприятия по уничтожению взрывоопасных находок. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, работы будут проводиться на испытательном полигоне близ села Урман.
Спасатели обратились к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие. Уничтожение опасных предметов будет осуществляться в рабочем режиме с 9 утра до 16 часов дня.
