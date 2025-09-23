Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 жителей Башкирии отравились грибами с начала года

Специалисты республиканского Роспотребнадзора призывают быть особенно осторожными в грибной сезон и соблюдать простые правила безопасности.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

С начала 2025 года в Башкортостане зарегистрировано 25 случаев отравления грибами, за аналогичный период прошлого года — 29.

Отравления чаще всего случаются при употреблении ядовитых или условно-съедобных грибов, а также при неправильной кулинарной обработке съедобных грибов.

Следует быть осторожными, покупая грибы на рынке и даже в магазине. Нельзя покупать грибы в местах стихийной торговли. Они должны продаваться только в специально отведённых местах на рынках, здесь они проходят обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу.

«Свежий гриб — крепкий, ароматно пахнет лесом, при надломе хрустит. Проверяйте ножку на червоточины. Лучшее время для покупки — вторая половина дня, когда грибники привозят свежий “улов”», — рекомендуют санитарные инспекторы.

Приобретая грибы в магазине, следует обращать внимание на упаковку — она должна быть целой, чистой, с указанием срока годности и условий хранения. Внутри не должно быть влаги и темных пятен, а сами грибы — без признаков плесени или гнили.

Ранее специалисты министерства здравоохранения Башкирии рассказали, как избежать грибных отравлений.