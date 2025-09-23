25 жителей Башкирии отравились грибами с начала года

С начала 2025 года в Башкортостане зарегистрировано 25 случаев отравления грибами, за аналогичный период прошлого года — 29.
Отравления чаще всего случаются при употреблении ядовитых или условно-съедобных грибов, а также при неправильной кулинарной обработке съедобных грибов.
Следует быть осторожными, покупая грибы на рынке и даже в магазине. Нельзя покупать грибы в местах стихийной торговли. Они должны продаваться только в специально отведённых местах на рынках, здесь они проходят обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу.
«Свежий гриб — крепкий, ароматно пахнет лесом, при надломе хрустит. Проверяйте ножку на червоточины. Лучшее время для покупки — вторая половина дня, когда грибники привозят свежий “улов”», — рекомендуют санитарные инспекторы.
Приобретая грибы в магазине, следует обращать внимание на упаковку — она должна быть целой, чистой, с указанием срока годности и условий хранения. Внутри не должно быть влаги и темных пятен, а сами грибы — без признаков плесени или гнили.
Ранее специалисты министерства здравоохранения Башкирии рассказали, как избежать грибных отравлений.