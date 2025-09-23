Ричмонд
В Шелехове женщину оштрафовали за фиктивную постановку на учет иностранцев

Мужчина предложил ей 3 тысячи рублей за временную прописку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

56-летняя жительница Шелехова фиктивно ставила на учет супругов-иностранцев в своем доме. Мужчина предложил сибирячке 3 тысячи рублей за временную прописку. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

— После получения денег, обвиняемая зарегистрировала иностранных граждан по месту пребывания в России, обратившись для этого в местный МФЦ, — прокомментировали в суде.

На суде женщина подтвердила свою вину, однако решила не давать показаний. Обвиняемой назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре директор магазина незаконно получала доступ к чужим компьютерным данным.