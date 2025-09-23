В Шелехове женщину оштрафовали за фиктивную постановку на учет иностранцев

56-летняя жительница Шелехова фиктивно ставила на учет супругов-иностранцев в своем доме. Мужчина предложил сибирячке 3 тысячи рублей за временную прописку. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
— После получения денег, обвиняемая зарегистрировала иностранных граждан по месту пребывания в России, обратившись для этого в местный МФЦ, — прокомментировали в суде.
На суде женщина подтвердила свою вину, однако решила не давать показаний. Обвиняемой назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
