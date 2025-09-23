Ричмонд
Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе в Могилеве

23 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве под колеса автомобиля попал подросток. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Вчера в 19.50 на бульваре Днепровском 59-летний водитель автомобиля Geely Atlas при повороте направо совершил наезд на 13-летнего мальчика. Подросток перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. С травмами ребенка доставили в больницу. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными, не забывать, что при повороте налево или направо необходимо предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть.

Родителям необходимо напоминать детям о строгом соблюдении ПДД и предельной осторожности. Взрослые должны объяснить, что перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что все автомобили остановились и уступают дорогу.