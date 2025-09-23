Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе в Могилеве

Вчера в 19.50 на бульваре Днепровском 59-летний водитель автомобиля Geely Atlas при повороте направо совершил наезд на 13-летнего мальчика. Подросток перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. С травмами ребенка доставили в больницу. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.