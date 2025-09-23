Ричмонд
В омских Нефтяниках прямо на улице умер мужчина

Трагедия произошла на улице 50 Лет Профсоюзов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня произошла трагедия на улице 50 лет Профсоюзов. Возле дома № 87 внезапно стало плохо прохожему. По словам очевидцев, мужчина почувствовал себя плохо и упал прямо на улице.

«Скорее всего оторвался тромб», — предположил один из очевидцев трагедии.

На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Официальные причины случившегося пока неизвестны.

