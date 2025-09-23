В омских Нефтяниках прямо на улице умер мужчина

Сегодня произошла трагедия на улице 50 лет Профсоюзов. Возле дома № 87 внезапно стало плохо прохожему. По словам очевидцев, мужчина почувствовал себя плохо и упал прямо на улице.
«Скорее всего оторвался тромб», — предположил один из очевидцев трагедии.
На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Официальные причины случившегося пока неизвестны.
Ранее мы писали, что омские медики рассказали подробности страшной аварии с подростками.
Читайте на WWW.OMSK.KP.RU: