Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы администрации и главный архитектор Волгодонска попали под следствие

Дело о превышении полномочий сотрудниками администрации завели в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по статье о превышении полномочий под следствие попали экс-замглавы администрации Волгодонска по строительству и председатель комитета по градостроительству и архитектуре — главный архитектор. Информация поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

Предварительно, нарушение закона произошло при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства. По данным следствия, в декабре 2024 года коммерческая фирма завершила строительство четырех объектов общепита на проспекте Курчатова. При этом были нарушены условия проекта.

В январе 2025 года представитель компании обратился в комитет по градостроительству за разрешением на ввод объектов. Чиновники, зная о нарушениях, все равно подписали необходимые документы.

В итоге из муниципальной собственности был изъят участок кадастровой стоимостью 15,8 млн рублей. Фирма получила право выкупить арендуемую землю площадью 2956 кв. метров без торгов за 4 млн рублей.

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которая предполагает лишение свободы на срок от трех до десяти лет и запрет на замещение должностей на срок до трех лет. На данный момент представители ведомства выясняют детали произошедшего.