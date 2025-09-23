Экс-замглавы администрации и главный архитектор Волгодонска попали под следствие

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которая предполагает лишение свободы на срок от трех до десяти лет и запрет на замещение должностей на срок до трех лет. На данный момент представители ведомства выясняют детали произошедшего.