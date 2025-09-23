Экс-замглавы администрации и главный архитектор Волгодонска попали под следствие

В Ростовской области по статье о превышении полномочий под следствие попали экс-замглавы администрации Волгодонска по строительству и председатель комитета по градостроительству и архитектуре — главный архитектор. Информация поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.
Предварительно, нарушение закона произошло при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства. По данным следствия, в декабре 2024 года коммерческая фирма завершила строительство четырех объектов общепита на проспекте Курчатова. При этом были нарушены условия проекта.
В январе 2025 года представитель компании обратился в комитет по градостроительству за разрешением на ввод объектов. Чиновники, зная о нарушениях, все равно подписали необходимые документы.
В итоге из муниципальной собственности был изъят участок кадастровой стоимостью 15,8 млн рублей. Фирма получила право выкупить арендуемую землю площадью 2956 кв. метров без торгов за 4 млн рублей.
Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которая предполагает лишение свободы на срок от трех до десяти лет и запрет на замещение должностей на срок до трех лет. На данный момент представители ведомства выясняют детали произошедшего.