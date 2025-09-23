В Красном Сулине завели дело после повреждения памятника защитникам Отечества

В Красном Сулине после повреждения памятника защитникам Отечества возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Дело по результатам процессуальной проверки завели в отношении 35-летнего местного жителя. Предварительно, 16 сентября 2025 года мужчина намеренно камнем повредил памятник «Славным сынам Сулина» в местном сквере.
— Подозреваемого взяли под домашний арест. Также ему предъявлено обвинение в рамках части 1 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение расположенного на территории Российской Федерации памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов»), — уточняют в СК.
Добавим задержанному грозят штраф до трех миллионов рублей, до трех лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок. Расследование продолжается.
