В Иркутске таможенники арестовали 226 единиц мототехники на 48,6 млн рублей

В Иркутске таможенники арестовали 226 единиц мототехники на 48,6 миллиона рублей. Ее провезли на территорию областного центра без документов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Федеральной таможенной службы России.
— Таможенники провели проверку крупного склада магазина в рамках мероприятий по борьбе с нелегальным ввозом товаров. В ходе рейда было выявлено 75 мотоциклов, 41 снегоуборочная машина, 33 квадроцикла, 14 снегоходов и свыше 60 лодочных моторов, — уточнили в таможне.
Отсутствовали товаросопроводительные и коммерческие документы, включая сведения о декларировании. Часть техники не имела обязательной маркировки, которая подтверждает соответствие техническим нормам. Сейчас мототехнику арестовали.