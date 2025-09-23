Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске таможенники арестовали 226 единиц мототехники на 48,6 млн рублей

Ее провезли на территорию областного центра без документов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске таможенники арестовали 226 единиц мототехники на 48,6 миллиона рублей. Ее провезли на территорию областного центра без документов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Федеральной таможенной службы России.

— Таможенники провели проверку крупного склада магазина в рамках мероприятий по борьбе с нелегальным ввозом товаров. В ходе рейда было выявлено 75 мотоциклов, 41 снегоуборочная машина, 33 квадроцикла, 14 снегоходов и свыше 60 лодочных моторов, — уточнили в таможне.

Отсутствовали товаросопроводительные и коммерческие документы, включая сведения о декларировании. Часть техники не имела обязательной маркировки, которая подтверждает соответствие техническим нормам. Сейчас мототехнику арестовали.