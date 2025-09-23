В самарской колонии заключенных обучат иконописи

В исправительной колонии № 6 Самарской области стартовал проект по духовно-нравственному воспитанию осужденных. Заключенных научат писать иконы, сообщают в УФСИН по Самарской области.
— Пока в ИК организовано обучение одного из осужденных. Он станет участником масштабного просветительского проекта «Икона в местах лишения свободы — окно в мир», — отметили в сообщении.
Цель проекта — дать возможность осужденным пройти системное обучение и стать иконописцами. Творчество поможет заключенным самореализоваться и укрепить внутренний мир. Также участник проекта сможет получить доступ к онлайн-курсам и регулярную методическую поддержку.