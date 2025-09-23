Двое мужчин взяли на прицел офицера полиции и прохожих под Волгоградом

— По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения двое мужчин спровоцировали конфликт с местной жительницей и другими гражданами. В ходе ссоры один из фигурантов направился к себе домой, взял гладкоствольное ружьё, после чего вернулся и стал угрожать его применением в адрес присутствующих, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник.