Пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области

По предварительным данным установлено, 23 сентября на автодороге «Павлодар-Кызылорда» в 5 км. от села Байет, водитель автомашины «Toyota Lucida» не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с грузовым автотранспортом «Sitrak». В результате ДТП произошло возгорание автомашины Toyota.
Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.