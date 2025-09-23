Ричмонд
Пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области

Пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области. Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре пассажира и водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: соцсети

По предварительным данным установлено, 23 сентября на автодороге «Павлодар-Кызылорда» в 5 км. от села Байет, водитель автомашины «Toyota Lucida» не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с грузовым автотранспортом «Sitrak». В результате ДТП произошло возгорание автомашины Toyota.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.