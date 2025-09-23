Житель Могилева пойдет под суд за стреляющие авторучки, которые прятал дома

Эксперты пришли к выводам, что изъятые предметы были изготовлены по типу атипичного стреляющего устройства. Необычные авторучки могилевчанина могут стрелять малокалиберными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. Их отнесли к атипичному ручному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. И также установили, что изготовлены стреляющие авторучки были самодельным способом. Кроме того, исследовались два заводских патрона, один из которых оказался пригодным для стрельбы.