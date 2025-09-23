Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Могилева пойдет под суд за стреляющие авторучки, которые прятал дома

В Могилеве милиционеры изъяли дома у горожанина стреляющие авторучки.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева прятал дома стреляющие авторучки. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Так, дома у 62-летнего могилевчанина сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД были обнаружены и изъяты две стреляющие авторучки. Предметы, похожие на оружие были отправлены на судебную баллистическую экспертизу.

Атипичные стреляющие устройства, изъятые у жителя Могилева, исследовали судебные эксперты. Фото: ГКСЭ.

Эксперты пришли к выводам, что изъятые предметы были изготовлены по типу атипичного стреляющего устройства. Необычные авторучки могилевчанина могут стрелять малокалиберными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. Их отнесли к атипичному ручному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. И также установили, что изготовлены стреляющие авторучки были самодельным способом. Кроме того, исследовались два заводских патрона, один из которых оказался пригодным для стрельбы.

— Действиям могилевчанина будет дана правовая оценка, — прокомментировали в ГКСЭ.

Также СК сообщил, что 20-летний минчанин ответит за реабилитацию нацизма.

Тем временем белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше