Житель Могилева пойдет под суд за стреляющие авторучки, которые прятал дома

Житель Могилева прятал дома стреляющие авторучки. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Так, дома у 62-летнего могилевчанина сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД были обнаружены и изъяты две стреляющие авторучки. Предметы, похожие на оружие были отправлены на судебную баллистическую экспертизу.
Атипичные стреляющие устройства, изъятые у жителя Могилева, исследовали судебные эксперты. Фото: ГКСЭ.
Эксперты пришли к выводам, что изъятые предметы были изготовлены по типу атипичного стреляющего устройства. Необычные авторучки могилевчанина могут стрелять малокалиберными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. Их отнесли к атипичному ручному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. И также установили, что изготовлены стреляющие авторучки были самодельным способом. Кроме того, исследовались два заводских патрона, один из которых оказался пригодным для стрельбы.
— Действиям могилевчанина будет дана правовая оценка, — прокомментировали в ГКСЭ.
Также СК сообщил, что 20-летний минчанин ответит за реабилитацию нацизма.
Тем временем белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.