Прокуратура Казани проверит обрушение потолка в здании химфака КФУ

Прокуратура Казани совместно с Роспотребнадзором начала проверку после обрушения потолка в здании химического факультета КФУ. ЧП произошло во время лекции в аудитории № 401, при этом никто из студентов не пострадал.
Как сообщает надзорное ведомство, проверка будет направлена на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в учебном корпусе. При выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования.
В социальных сетях студенты считают, что здание химического факультета давно нуждается в капитальном ремонте: регулярно отваливается штукатурка, зимой в аудиториях недостаточно тепло.