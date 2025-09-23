Ричмонд
Прокуратура Казани проверит обрушение потолка в здании химфака КФУ

Инцидент произошел во время лекции в аудитории № 401.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Казани совместно с Роспотребнадзором начала проверку после обрушения потолка в здании химического факультета КФУ. ЧП произошло во время лекции в аудитории № 401, при этом никто из студентов не пострадал.

Как сообщает надзорное ведомство, проверка будет направлена на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в учебном корпусе. При выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования.

В социальных сетях студенты считают, что здание химического факультета давно нуждается в капитальном ремонте: регулярно отваливается штукатурка, зимой в аудиториях недостаточно тепло.