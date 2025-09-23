СК завел дело о повреждении памятника защитникам Отечества под Ростовом

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, или лишения свободы также на срок до трех лет, пояснили в ведомстве.