СК завел дело о повреждении памятника защитникам Отечества под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовного дело о повреждении памятника защитникам Отечества в городе Красный Сулин Ростовской области в отношении местного жителя, фигурант взят под домашний арест, сообщили во вторник в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«Следователи СК возбудили уголовного дело о повреждении памятника защитникам Отечества», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 сентября 35-летний местный житель, находясь в городе Красный Сулин Ростовской области, камнем повредил памятник «Славным сынам Сулина», расположенный на территории городского сквера. Памятнику причинен материальный и историко-культурный ущерб, отметили в ведомстве, добавив, что мужчина действовал умышленно.
«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, или лишения свободы также на срок до трех лет, пояснили в ведомстве.